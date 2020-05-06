Попова представила рекомендации по поэтапному снятию ограничений

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представила план по поэтапному снятию ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Поповой, план Роспотребнадора предусматривает снятие ограничений в три этапа.

На первом этапе будут разрешены прогулки с детьми, занятия спортом на свежем воздухе.

На втором этапе — прогулки с членами семьи, открытие торговых объектов большей площади, открытие образовательных организаций.

Третий этап предусматривает открытие работы парков, прогулки в них с соблюдением социальной дистанции. Объекты торговли также начнут работу без ограничений.

Решение о снятии ограничений будет принимать глава конкретного региона. При этом ограничительные мероприятия могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации.