Число погибших после ракетного обстрела израильского Бейт-Шемеша выросло

В городе Бейт-Шемеш на западе от Иерусалима в результате попадания иранской баллистической ракеты погибли девять человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По информации издания, не менее двадцати человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.
Удар ракеты привел к разрушению по меньшей мере четырех жилых зданий.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее США рассказали о пострадавших во время операции против Ирана.