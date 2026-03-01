Число погибших после ракетного обстрела израильского Бейт-Шемеша выросло

JP: девять человек погибли в результате удара Ирана по израильскому Бейт-Шемешу

В городе Бейт-Шемеш на западе от Иерусалима в результате попадания иранской баллистической ракеты погибли девять человек. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, не менее двадцати человек получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Удар ракеты привел к разрушению по меньшей мере четырех жилых зданий.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее США рассказали о пострадавших во время операции против Ирана.