Постпред Ирана заявил, что республика победит США в «битве воли»

Постпред Ирана при ООН: США никогда не смогут подчинить себе республику

США не смогут подчинить Иран, заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани. Его цитирует ТАСС.

Дипломат выразил уверенность в том, что Иран неизбежно победит в войне с США. При этом он отметил, что прежде всего между сторонами идет «битва воли», в которой Тегеран одержит верх.

«Мечта враждебного правительства США поглотить Исламскую Республику Иран и принудить ее к подчинению никогда не осуществится», — сказал Иравани.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.