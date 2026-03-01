Россиянам объяснили, почему одни продукты дорожают, а другие – дешевеют

Февраль традиционно усиливает спрос на продукты перед Масленицей и Пасхой, однако в этом году продовольственный рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. Доцент кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Карпович объяснила, почему одни категории дорожают, а другие дешевеют на фоне общей инфляции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Минэкономразвития, в феврале сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,4% за неделю. Рост связан с сезонным спросом и «эффектом низкой базы»: в 2025 году цены на яйца снижались из-за перепроизводства, а в начале 2026-го производители начали компенсировать убытки и рост затрат на корма, логистику и коммунальные услуги. Птицеводство циклично: после периода низких цен часть хозяйств могла сократить поголовье, поэтому к пику спроса предложение оказалось ограниченным.

Баранина выросла в цене на 2,7% из-за узости рынка и ограниченного числа производителей. В плодоовощной группе подорожали морковь (на 2,4%) и картофель (на 1,1%). Это типичный сезонный фактор: февраль — середина периода хранения урожая, и в цену закладываются расходы на электроэнергию, аренду складов и логистику. Огурцы остаются дорогими из-за затрат на освещение и отопление теплиц, а бананы и капуста дорожают под влиянием валютных колебаний и транспортных издержек.

При этом часть товаров показала снижение цен. Питьевое молоко подешевело на 0,5% из-за перепроизводства сырья, а мясо кур, сливочное масло и сметана — на 0,4% в результате коррекции после предыдущего роста и удешевления сырья. Однако снижение закупочных цен не всегда быстро отражается в рознице.

Как поясняет эксперт, связь между оптовыми и конечными ценами нелинейна. В случае с яйцами сырье и готовый продукт практически совпадают, поэтому рост оптовых цен быстро переносится в розницу. В молочной отрасли цена сырого молока — лишь часть цепочки затрат, включающей переработку, упаковку, транспортировку и торговую наценку. Снижение стоимости сырья на 5–10% может привести лишь к 1–2% снижения на полке.

Дополнительную роль играет структура рынка. Курица и молоко — социально значимые продукты с высокой конкуренцией между производителями и сетями, что сдерживает рост цен. Баранина, напротив, относится к нишевым товарам с ограниченным предложением, поэтому продавцы могут легче повышать стоимость.

Праздничный фактор действует избирательно. Яйца, творог, сметана и масло входят в традиционные рецепты выпечки, поэтому спрос на них резко возрастает за одну-две недели до праздников. Мед, несмотря на информационный фон, дорожает не из-за Масленицы, а вследствие слабого урожая прошлого года и роста затрат пчеловодов.

По оценке Юлии Карпович, удешевление курицы и масла может носить краткосрочный характер — в течение двух–четырех недель. В ближайшее время сохранится рост цен на тепличные овощи, который начнет замедляться только с появлением нового урожая весной. Массовой дефляции ожидать не стоит: вероятнее всего, рынок перейдет к стабилизации, а затем к умеренному росту цен после завершения праздничного периода.

