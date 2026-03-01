Иран обстрелял ракетами резиденцию офицеров ЦРУ в ОАЭ, есть жертвы

В результате иранского ракетного обстрела были ликвидированы шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ (Центрального разведывательного управления) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишут СМИ Исламской Республики.

По их информации, резиденция офицеров ЦРУ в ОАЭ была атакована накануне. При ракетном обстреле не выжили шесть человек, еще двое пострадали.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке и объявил противникам священную войну. Видный религиозный деятель аятолла Макарем Ширази заявил о религиозном долге мусульман отомстить за высшего руководителя страны.

Ранее Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.