ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

Грозненский «Ахматом» одержал победу над московским ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0. Главным арбитром был назначен Сергей Карасев из Москвы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Автором единственного гола стал нападающий Максим Самородов на четвертой минуте игры. Карасев после просмотра VAR не стал назначать пенальти в ворота «Ахмата», а также отменил два гола хозяев, зафиксировав офсайд в обоих случаях.

В ЦСКА в официальных матчах дебютировали сразу несколько новичков, приобретенных в зимнее трансферное окно: Дмитрий Баринов, Данила Козлов, Максим Воронов, аргентинец Лусиано Гонду и бразилец Матеус Рейс. Впервые за команду сыграл воспитанник клуба Кирилл Данилов.

После 19 туров «Ахмат», для которого эта победа стала третьей подряд в чемпионате, набрал 25 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками остается на четвертой строчке.

В следующем туре ЦСКА 8 марта примет на своем поле московское «Динамо». «Ахмат» 9 марта встретится в гостях со столичным «Локомотивом».

