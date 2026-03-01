Трамп рассказал, сколько кораблей Ирана потопили США

США потопили девять кораблей Ирана. Об этом американский президент Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно большие и важные», — написал президент США.

Он добавил, что американские военные «идут за остальными» иранскими кораблями, которые «скоро будут плавать на дне моря».

По словам Трампа, США также в значительной степени уничтожили штаб-квартиру ВМС Исламской Республики.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

