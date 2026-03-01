В «Крыльях» назвали главную проблему в матче с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после поражения в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что команда позволила сопернику свободно чувствовать себя на всех участках поля.

«Мы дали сопернику много свободы, этого нельзя было делать, мы не смогли навязать вязкую игру. У нас не было практически переключений между атакой и обороной, хотя мы весь сбор работали над быстрым переходом в прессинг. Поэтому у нас и не получилась атакующая игра», — заявил Адиев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Константин Тюкавин с передачи Муми Нгамалё на 15-й минуте. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти, а через восемь минут Антон Миранчук забил третий мяч московской команды. Во втором тайме на 72-й минуте отличился Ярослав Гладышев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

В турнирной таблице национального первенства московский клуб поднялся на седьмое место, набрав 24 балла. Самарская команда расположилась на 13-й позиции с 17-ю баллами.

Ранее в «Крыльях» назвали виноватого в разгроме от «Динамо».