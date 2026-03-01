Появились кадры из больницы Тегерана после удара США и Израиля

Tasnim: США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране

США и Израиль атаковали больницу Ганди в центре Тегерана. Видео из медучреждения публикует агентство Tasnim.

На кадрах с места происшествия видно, что стеклянные двери больницы разбиты, а пол приемного покоя усеивают осколки.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке и объявил противникам священную войну. Видный религиозный деятель аятолла Макарем Ширази заявил о религиозном долге мусульман отомстить за высшего руководителя страны.

