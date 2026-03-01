Иран обстрелял базы на Ближнем Востоке с германскими военными

Spiegel: Иран обстрелял базы в Иордании и Ираке, где размещены военные ФРГ

Иран в ответ на удары США и Израиля обстрелял, в том числе, базы в Иордании и Ираке, где размещены военнослужащие бундесвера. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что иранская сторона запустила ракеты и беспилотники по базе, которая расположена вблизи с аэропортом Эрбиля на севере Ирака, а также по полевому лагерю германского военного ведомства на востоке Иордании.

По данным издания, все снаряды и дроны были нейтрализованы, но из-за упавших обломков пострадал один военный США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее лидеры ФРГ, Франции и Британии открестились от атаки на Иран.