КСИР подтвердил гибель главы минобороны Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что министр обороны страны генерал-лейтенант Азиз Насирзаде погиб в результате удара, нанесенного США и Израилем. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В официальном заявлении говорится, что «гибель Насирзаде — это болезненная потеря для вооруженных сил и всего иранского народа». Однако, как добавили в КСИР, его «мученическая смерть» только укрепит национальное единство.

«Его чистая кровь укрепит национальное единство, ускорит реализацию масштабных оборонных программ и углубит стратегическую волю страны на пути защиты высших национальных интересов», — отметили в подразделении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В результате в Исламской Республике были атакованы многие города. Также сообщалось о жертвах среди гражданского населения. По данным ЦАХАЛ, удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля.

В ответ иранские войска выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

