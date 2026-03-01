Постпред Ирана при ООН заявил о неизбежной победе республики над США

Постпред Ирана при ООН: у США никогда не получится подчинить себе республику

Соединенные Штаты не смогут подчинить Иран или использовать его в своих интересах. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН, пишет ТАСС.

«Мечта враждебного правительства США поглотить Исламскую Республику Иран и принудить ее к подчинению никогда не осуществится», — говорится в их сообщении.

В документе также подчеркивается уверенность в неизбежной победе Ирана в войне с США.

«Эта война, прежде чем стать состязанием военной техники и передовых технологий, является битвой воли — и в этой битве Иран одержит победу», — отмечается в заявлении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.