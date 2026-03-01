Аналитики на фоне конфликта на Ближнем Востоке спрогнозировали рост цен на нефть

Reuters: аналитики ожидают роста цен на нефть до $100 за баррель

Аналитики и нефтяные трейдеры ожидают, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель из-за ударов Израиля и США по Ирану и остановки судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

По словам директора по энергетике и переработке ICIS Аджая Пармара, военные атаки сами по себе способствуют ценам на нефть, но ключевым фактором в данной ситуации является закрытие Ормузского пролива.

Он добавил, что в случае его дальнейшего закрытия цена за баррель нефти после выходных приблизится к $100.

До этого сообщалось, что восемь стран ОПЕК+, включая Россию, приняли решение нарастить добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле 2026 года.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

