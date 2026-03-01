Шипулин заявил о готовности забрать медали друзей, чтобы россиян допустили к мировой арене

Шипулин: готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши выступали на мировой арене

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил о готовности отказаться от медалей, чтобы поспособствовать допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если ставят вопрос ребром, то я готов даже свои российские медали отдать, если бы готовы были вернуть наших спортсменов с флагом и с гимном. Я готов даже у друзей медали забрать, чтобы наши не мучались и выступали. Медаль — это железка, а память на века», — сказал Шипулин.

Ранее биатлонист Евгений Устюгов был лишен золотой медали Олимпийских игр в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Вместе с Устюговым золотых медалей в эстафете на Олимпиаде-2014 были лишены Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Ранее Шипулин отказался отдавать медаль ОИ-2014 после бана Устюгова.