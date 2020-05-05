В Псковской области предложили ввести «перчаточный режим»
Глава Псковской области Михаил Ведерников предложил на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом ввести в регионе «перчаточный режим». Трансляцию мероприятия вело Псковское информационное агентство.
Он отметил, что жителей следует обязать носить не только защитные маски, но и перчатки.
Губернатор также отдал поручение разработать рекомендации по «перчаточному режиму». По его мнению, необходимо разъяснить понятия «защитные» и «хозяйственные» перчатки.
«Чтобы каждый сам для себя мог определить, какими перчатками он будет пользоваться», — заключил Ведерников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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