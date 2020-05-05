В Москве вылечились от коронавируса еще 297 человек

В Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавируса еще почти 300 человек, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее данным, за последние сутки выздоровели 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших от инфекции увеличилось до 7870.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

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