Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Отмечается, что до 11 мая жителям следует носить маски или респираторы на улице, в общественных местах и в транспорте.
Также правительство сообщает, что до 6 мая будет составлен перечень категорий граждан, которые получат маски бесплатно.
В Тульской области коронавирусом заразились 1 293, скончались восемь человек. 16 марта региональные власти ввели режим повышенной готовности. С 30 апреля для пересечения границ жители должны оформлять пропуска.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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