Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции

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Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении в стране ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса, передает телеканал NTV.

Эрдоган сообщил, что с 10 мая в период с 11.00 до 15.00 на прогулку смогут выходить лица в возрасте старше 65 лет. С 13 мая в это же время на улицу можно будет выходить детям до 14 лет.

С 11 мая в республике начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты.

Турецкие власти также приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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