Суд изъял в доход государства активы экс-мэра Сочи Копайгородского

ТАСС: суд конфисковал активы экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей
Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В собственность государства было конфисковано имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, и связанных с ним лиц. Общая стоимость изъятых активов оценивается приблизительно в 1,6 млрд рублей, сообщает ТАСС

«Суд постановил удовлетворить иск, поданный Генеральной прокуратурой Российской Федерации в интересах государства, и обратить в доход государства имущество, принадлежащее Алексею Сергеевичу Копайгородскому, на сумму, составляющую не менее 1 673 633 247 рублей», — объявила судья.

Рассмотрение антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой против Копайгородского и его приближенных, касалось обращения в доход государства активов на сумму 1,6 млрд рублей, включающих в себя 77 объектов недвижимости, расположенных в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В числе конфискованного имущества значатся объекты элитной недвижимости вблизи Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей марки Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, элитные наручные часы иностранных брендов и ювелирные изделия.

Ранее адвокат экс-мэра Сочи просил суд не изымать у его подзащитного коллекцию часов и вин.

