Путин прибыл в электродепо «Аминьевское» на выставку беспилотного транспорта

Путин посещает выставку беспилотных транспортных средств гражданского назначения 
Президент России Владимир Путин прибыл в электродепо «Аминьевское». Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что глава государства посещает выставку, на которой представлены беспилотные средства для использования в транспортной сфере, сельском хозяйстве, промышленности и торговле.

Так, на площадке можно увидеть беспилотный поезд «Москва-2026», трамвай модели «71-911ЕМ Львенок», робота-уборщика, автомобиль такси, роботов для диагностики труб, робота-консультанта, используемого в медицинских организациях, робота-курьера, различных роботов-перевозчиков грузов, беспилотники самолетного типа.

Незадолго до этого генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что 16 января Путину представят систему широкополосной связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вне зон покрытия наземных сетей.

Соответствующий проект реализуется за счет частных инвестиций. Благодаря привлечению инвесторов нагрузка на бюджет РФ была снижена, подчеркнул Баканов.

Ранее Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России.
 
