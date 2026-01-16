«Ждать осталось недолго»: Трусова заинтриговала подписчиков

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале пообещала подписчикам в скором времени раскрыть свои планы на 2026 год.

«Весь январь люди делятся планами на этот год, и мне бы тоже хотелось. Но пока еще рано, поэтому и мне, и вам придется набраться терпения. Но не переживайте, ждать осталось недолго. Совсем скоро все расскажу, и думаю, вам мои планы понравятся!» — отметила она.

В эти дни Трусова принимает участие в съемках проекта «Ледниковый период», где выступает вместе с актером Иваном Жвакиным.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Татьяна Тарасова пожелала ребенку Трусовой прыгать и вращаться.