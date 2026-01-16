Размер шрифта
Россиянке, пытавшейся продать собственную почку, дали реальный срок в Казахстане

В Казахстане вынесли приговор россиянке за попытку нелегальной продажи органа
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Казахстане вынесли приговор гражданке России, которая пыталась продать собственную почку. Об этом сообщает пресс-служба Павлодарского областного суда.

Согласно материалам уголовного дела, в 2024 году россиянка решила подзаработать и в мессенджере Telegram нашла покупателя для своей почки.

За здоровый орган ей предложили $50 тыс. (около 3,9 млн рублей — прим. ред.), эта сумма устроила женщину, и через несколько месяцев она приехала в Павлодар на операцию.

Там она прошла медосмотр и получила предоплату в размере 5 млн тенге (около 760 тыс. рублей — прим. ред.), но на операционный стол не попала, так как была задержана сотрудниками полиции.

Женщину обвинили в покушении на незаконную сделку с органом живого лица (ст. 24 ч. 3, ст. 116 ч. 1 УК РК), она не стала отрицать свою вину.

«С учетом раскаяния и наличия на иждивении малолетних детей суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

Также было учтено время, которое россиянка провела под стражей, поэтому ее освободили прямо в зале суда.

