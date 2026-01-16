Россиянина лишили свободы на 4,5 года за продажу 0,06 грамма наркотика

В Ленобласти мужчина получил реальный срок за продажу наркотика на 1500 рублей

В Ленинградской области рецидивиста лишили свободы за продажу менее чем половины грамма наркотика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее судимый Александр Бессмельцев предстал перед судом по делу о незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2025 года мужчина совершил незаконную сделку на территории Тосненского района. Он нашел покупателя и продал смесь, содержащую 0,06 грамма наркотического вещества, выручив за это всего 1500 рублей.

С учетом рецидива суд назначил Бессмельцеву наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

