Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянина лишили свободы на 4,5 года за продажу 0,06 грамма наркотика

В Ленобласти мужчина получил реальный срок за продажу наркотика на 1500 рублей
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ленинградской области рецидивиста лишили свободы за продажу менее чем половины грамма наркотика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее судимый Александр Бессмельцев предстал перед судом по делу о незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в январе 2025 года мужчина совершил незаконную сделку на территории Тосненского района. Он нашел покупателя и продал смесь, содержащую 0,06 грамма наркотического вещества, выручив за это всего 1500 рублей.

С учетом рецидива суд назначил Бессмельцеву наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Ранее россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики.
 
Теперь вы знаете
Ваш ИИ-помощник может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+