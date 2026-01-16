США расширили санкции против Ирана

США внесли в антииранские санкции 21 физлицо и юрлицо за поддержку хуситов

США расширили перечень лиц и организаций, включенных в санкции против Ирана, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Под ограничения попало 21 физическое и юридическое лицо, а также танкер, за связи с правящим на севере Йемена шиитским военно-политическим движением «Ансар Алла» (хуситы).

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.