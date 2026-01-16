Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В ЮАР из-за наводнения закрыли крупнейший заповедник страны

SABC: Национальный парк Крюгера в ЮАР закрыт из-за наводнений
Shutterstock/sunakri

Крупнейший в ЮАР заповедник — Национальный парк Крюгера — закрыт из-за наводнений. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Решением администрации заповедника он закрыт для посещений до дальнейшего объявления.

В посольстве РФ в Претории ТАСС сообщили, что в последние 48 часов от россиян, находящихся на территории ЮАР, просьб о помощи не поступало.

До этого сообщалось, что наводнение стало причиной экстренной эвакуации более 600 человек из Национального парка Крюгера.

На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Национальный парк Крюгера был основан в 1926 году и занимает площадь около 19,5 тысяч квадратных километров. Он считается самым старым заповедником в Южной Африке.

Ранее в ЮАР десятки посетителей фестиваля пострадали из-за удара молнии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640963_rnd_3",
    "video_id": "record::717ea250-8594-497b-8097-57704fe8dc14"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+