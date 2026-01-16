В ЮАР из-за наводнения закрыли крупнейший заповедник страны

Крупнейший в ЮАР заповедник — Национальный парк Крюгера — закрыт из-за наводнений. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Решением администрации заповедника он закрыт для посещений до дальнейшего объявления.

В посольстве РФ в Претории ТАСС сообщили, что в последние 48 часов от россиян, находящихся на территории ЮАР, просьб о помощи не поступало.

До этого сообщалось, что наводнение стало причиной экстренной эвакуации более 600 человек из Национального парка Крюгера.

На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Национальный парк Крюгера был основан в 1926 году и занимает площадь около 19,5 тысяч квадратных километров. Он считается самым старым заповедником в Южной Африке.

