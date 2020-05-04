Число заболевших COVID в офтальмологической больнице Якутска достигло 56

В офтальмологической больнице Якутска коронавирусная инфекция выявлена у 56 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

По его словам, за минувшие сутки в республике обнаружены 29 инфицированных, 16 их них находятся в Якутске. Всего в регионе заболели коронавирусом 311 человек.

«По Якутску хочу сказать, что из выявленных 16 случаев 7 — это случаи, связанные с нашей республиканской офтальмологической больницей», — рассказал Николаев.

По его словам, среди 56 заболевших в больнице могут быть как работники, так и пациенты.

Он также отметил, что карантин, введенный в вахтовом поселке дорожников Сунтарского улуса, где выявлено 12 случаев заражения, продлен на неопределенное время.

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