Эксперт ожидает наступления пика коронавируса в России в ближайшие 2 недели

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Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, когда пик распространения коронавируса COVID-19 произойдет в России. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

По его мнению, наибольший рост числа новых заболевших в стране произойдет в ближайшие две недели.

Он добавил, что после этого ожидается наступление плато, то есть «стабилизация заболеваемости».

«После чего уже будет постепенное его (распространения коронавируса. — примечание «Газеты.Ru») снижение», — заключил Чуланов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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