Протоиерей Смирнов заявил о пользе эпидемии коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что у эпидемии коронавируса есть и положительная сторона. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он выразил мнение, что пандемия — «чрезвычайно полезное явление».

По словам священника, с момента ее начала, «эгоизм стал ужиматься». Смирнов считает, что «вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Также церковный деятель, говоря о смерти заболевших COVID-19, заявил, что «эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм».