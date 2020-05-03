В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха

<img src="//img.gazeta.ru/files3/445/13032445/RIAN_6210374.HR-pic905-895x505-61322.jpg">

В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«В период майских праздников... для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Сведения о нарушителях передаются патрулям, которые предпринимают меры.

В Москве коронавирусом заразились 68 тысяч, скончались 729 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Житель Подмосковья напал с ножом на полицейских из-за замечания о выгуле собаки

— Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

— «Страх останется надолго»: как пандемия изменит россиян