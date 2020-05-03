В Москве Росгвардия следит за соблюдением самоизоляции с воздуха
В столичном регионе сотрудники Росгвардии следят за соблюдением самоизоляции на майских праздниках, используя вертолет и беспилотники, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«В период майских праздников... для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолёт и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Сведения о нарушителях передаются патрулям, которые предпринимают меры.
В Москве коронавирусом заразились 68 тысяч, скончались 729 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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