Россия обогнала Францию по числу официально подтвержденных случаев COVID-19

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Число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом нового типа превысило количество официально подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции во Франции, свидетельствуют данные властей двух стран.

По данным министерства здравоохранения Франции, на территории страны выявлено 130 979 случаев заражения. В России, по последней информации, зафиксировано 134 687 случаев COVID-19.

При этом по данным университета Джонса Хопкинса во Франции коронавирус диагностировали у 168 518 человек.

Ранее российский оперативный штаб сообщил о 10 633 новых случаях COVID-19 за сутки. Всего на территории России зафиксировано 134 687 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1280 – с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 16 639 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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