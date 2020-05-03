Половина новых заразившихся коронавирусом болеют без симптомов
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Половина из выявленных сегодня заразившихся коронавирусом болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Сегодня врачи выявили 10633 заражения в России — у 50,3% из них коронавирус не проявляет себя.
Всего в России заразились больше 134 тысяч, скончались 1280 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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