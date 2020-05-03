Половина новых заразившихся коронавирусом болеют без симптомов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/551/13070551/2020-04-30T000000Z_472816549_RC22FG9YKJZ6_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-HOSPITAL-pic905-895x505-33685.jpg">

Половина из выявленных сегодня заразившихся коронавирусом болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Сегодня врачи выявили 10633 заражения в России — у 50,3% из них коронавирус не проявляет себя.

Всего в России заразились больше 134 тысяч, скончались 1280 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России подтверждено 10633 новых случая COVID-19

— В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек

— В России провели более 4,1 млн тестов на COVID-19