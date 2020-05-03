В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек
В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.
«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно», — сказала Ракова.
Таким образом, в столице от коронавируса выздоровели 7029 человек.
Всего в Москве коронавирусом заразились больше 62 тысяч, скончались 695 пациентов. В городе введена самоизоляция. С 15 апреля для передвижения по городу москвичи обязаны оформлять цифровые пропуска.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России провели более 4,1 млн тестов на COVID-19
— Более 600 тысяч масок в день производят предприятия Подмосковья