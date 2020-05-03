В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно», — сказала Ракова.

Таким образом, в столице от коронавируса выздоровели 7029 человек.

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 62 тысяч, скончались 695 пациентов. В городе введена самоизоляция. С 15 апреля для передвижения по городу москвичи обязаны оформлять цифровые пропуска.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России провели более 4,1 млн тестов на COVID-19

Более 600 тысяч масок в день производят предприятия Подмосковья

Ученые обнаружили новую причину смерти от коронавируса