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В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно», — сказала Ракова.

Таким образом, в столице от коронавируса выздоровели 7029 человек.

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 62 тысяч, скончались 695 пациентов. В городе введена самоизоляция. С 15 апреля для передвижения по городу москвичи обязаны оформлять цифровые пропуска.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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