Протоиерей Смирнов сравнил мегаполисы с адом

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Среда мегаполиса недружественна человеку и сравнима с адом, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, священнослужителя возмущает комплекс «Москва-Сити», который, по словам Смирнова, «сделали, чтобы нас приобщить к адской жизни».

Кроме того, небоскребы подавляют психику человека и при пожаре «горят ужасно», отметил протоиерей. Он назвал счастливой жизнь священников сельских приходов, так как они служат в условиях «более естественной жизни».

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