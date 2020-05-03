Протоиерей Смирнов сравнил мегаполисы с адом
Среда мегаполиса недружественна человеку и сравнима с адом, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, священнослужителя возмущает комплекс «Москва-Сити», который, по словам Смирнова, «сделали, чтобы нас приобщить к адской жизни».
Кроме того, небоскребы подавляют психику человека и при пожаре «горят ужасно», отметил протоиерей. Он назвал счастливой жизнь священников сельских приходов, так как они служат в условиях «более естественной жизни».
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