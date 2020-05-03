Психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

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В условиях длительной самоизоляции у некоторых людей может развиваться клиническая депрессия, заявила врач-психотерапевт Айна Громова. Об этом сообщает радио Sputnik.

Одним из признаков такого состояния является повышенная раздражительность, которая может выражаться, например, в резкой реакции на громкие звуки, отметила психотерапевт. Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие планов на будущее, нежелание есть и отсутствие сексуальных потребностей в репродуктивном возрасте.

Для борьбы с «карантинной депрессией» необходимо найти личное пространство, в котором человек может остаться один, так как в таких условиях он может «восстанавливаться», заявила Громова. Она призвала сразу обращать внимание на тревожные симптомы, так как запущенные случаи могут привести к негативным последствиям.

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