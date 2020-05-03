Россияне рассказали, чем планируют заняться после самоизоляции

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Россияне рассказали, чем планируют заниматься после окончания самоизоляции. Об этом сообщает RT ссылкой на опрос сервиса для путешественников OneTwoTrip.

86,5% опрошенных мечтают поскорее встретиться с родственниками, друзьями и пойти в гости.

Почти 70% респондентов планируют пойти гулять в парк после снятия ограничений.

69% участников опроса захотели отправиться в путешествие, 64,2% ждут, когда можно будет обняться и поздороваться за руку при встрече.

63% заявили, что сразу же пойдут в любимый ресторан, как только это станет возможным.

О шашлыках мечтают 58% респондентов, прогуляться по торговому центру хотели бы 43,6%.

Опрос проводился среди 3,4 тысяч человек. Уточняется, что опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответа.