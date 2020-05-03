В МЧС посоветовали промывать нос, горло и глаза во время пандемии
Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возращения с улицы промывать нос, горло и глаза, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
«После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза», — заявили в ведомстве.
Кроме того, специалисты рекомендуют помыть обувь и переодеться, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать.
При нахождении на карантине необходимо мыть руки теплой водой с мылом и обрабатывать их обрабатывать их антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Также нужно проветривать помещения, проводить влажную уборку со средствами, имеющими дезинфицирующий эффект.
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