В Японии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

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В Японии за поседение сутки от коронавируса скончался 31 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Уточняется, что это самый высокий показатель смертности в день с момента распространения болезни.

Всего от коронавируса погибли 530 человек.

При этом в стране выздоровели около 4,6 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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