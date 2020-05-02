В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать без маски

<img src="//img.gazeta.ru/files3/501/13069501/RIAN_6214580.HR-pic905-895x505-58525.jpg">

С 12 мая пассажиры обязаны будут носить маски в общественном транспорте Московской области. Если у них не окажется при себе таких средств защиты, то их не будут пускать туда.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову.

По ее словам, до этого времени «в рамках проверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок».

Как стало известно, контроль за этим усилят на крупных пересадочных узлах, остановках, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

Ранее в Московской области ввели режим обязательного ношения масок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

— Подмосковье готовится внедрить систему обязательного ношения масок на улице

— Москвичей могут обязать носить маски в метро