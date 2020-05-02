В общественный транспорт Подмосковья не будут пускать без маски
С 12 мая пассажиры обязаны будут носить маски в общественном транспорте Московской области. Если у них не окажется при себе таких средств защиты, то их не будут пускать туда.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову.
По ее словам, до этого времени «в рамках проверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок».
Как стало известно, контроль за этим усилят на крупных пересадочных узлах, остановках, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.
Ранее в Московской области ввели режим обязательного ношения масок.
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