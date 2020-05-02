Проценко рассказал, когда нужно делать КТ легких при подозрении на коронавирус

Главврач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) при подозрении на ОРВИ или коронавирус необходимо на четвертый-пятый день заболевания. Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1».

По его словам, если в первый день появления таких симптомов, как слабость, насморк, потеря вкуса и обоняния, высокая температура, пациент пойдет делать КТ, то «с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет».

«Потому что клиническая картина изменений в легких, которые мы можем увидеть на КТ, она во времени несколько растянута», — пояснил Проценко.

Он отметил, что на четвертый-пятый день болезни можно заметить симптом так называемого матового стекла, когда участки легкого покрываются матовым, белым цветом.

«И второй момент: объем поражения на четвертый-пятый день во многом подскажет тактику. Если объем поражения меньше 10-25%, это те случаи, которые можно лечить амбулаторно», — сказал Проценко.

По его словам, если поражение легких составляет 30-50% от их объема, то в таком случае необходимо проходить стационарное лечение.

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