Продление режима санитарного ЧП до 24 июля одобрило правительство Франции
Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что совет министров страны рассмотрел законопроект о продлении режима санитарного ЧП в стране. Об этом сообщает Le Parisien.
Он рассказал о мнении научного совета, который считает необходимыми введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса меры, а также пункты законопроекта о продлении режима ЧП на два месяца до 24 июля.
Глава МВД Кристоф Кастанер также назвал идею продления режима «абсолютной необходимостью».
«Этот законопроект – гарантия того, что мы способны реагировать быстро и эффективно на развитие эпидемиологической ситуации», — добавил Кастанер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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