Собянин: Россия пошла по европейскому пути заболеваемости коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия пошла по европейскому сценарию развития ситуации с COVID-19, передает «Интерфакс».

«На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант. Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики», — считает Собянин.

Он пояснил, что есть несколько схем распространения данной инфекции.

Китайский вариант — когда один город является источником заражения. После завершения эпидемии в данном очаге распространение пандемия заканчивается во всей стране.

В «европейском варианте» речь идет о множественных очагах заражения, пояснил мэр.

«Представляете, сколько точек, откуда к нам поступали граждане, которые там побывали, инфицировались некоторые из них, и приехали сюда. Из Соединенных Штатов, из Юго-Восточной Азии - то есть, вообще по всему периметру, со всего мира», — заключил он, отметив, что «закрыться от такого варианта пандемии практически невозможно».

По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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