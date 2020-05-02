В Роспотребнадзоре заявили, что в России до марта коронавируса не было
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что до марта 2020 года в России коронавируса COVID-19 не было. Об этом сообщает ТАСС.
«Именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса, тогда в России и Москве не было», — подчеркнула она.
По ее словам, специалисты доказали, что лишь у малого количества россиян есть иммунитет против данного вируса.
По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,4 млн.
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