В Минздраве рассказали, сколько больных COVID-19 в России находятся на аппаратах ИВЛ

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько пациентов с коронавирусом в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает ТАСС.

По его словам, сегодня число таких пациентов колеблется в пределах от 1 000 до 1 400.

«Да, мы знаем про каждого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких», — отметил Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 124 054 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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