В России выявлено 9 623 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 9 623 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Отмечается, что в Москве заразилось наибольшее количество человек — 5 358.

Всего в России выявлено 124 054 случаев заражения в 85 регионах, умерли 1 222 человека, вылечились – 15 013.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило тысячу

— В Москве от коронавируса вылечились 6 374 человека

— На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов