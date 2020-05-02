На лечении в больнице в Коммунарке находятся более 510 пациентов

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Более 510 пациентов состоят на лечении в столичной больнице в Коммунарке, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Состоит на лечении 516. Из них: с диагнозом пневмония — 516 (99%), COVID-подтвержденных 304 (59%)», — уточнил Проценко.

Из них 54 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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