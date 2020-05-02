Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса
Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
По его словам, по данному показателю город вышел в мировые лидеры.
Он отметил, что такая высокая выявляемость позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь заразившимся.
По последним данным, в России выявлено 114 431 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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