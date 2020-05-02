Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/13026169/2020-03-26T144819Z_406023670_RC2QRF9V73XD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-48826.jpg">

Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, по данному показателю город вышел в мировые лидеры.

Он отметил, что такая высокая выявляемость позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь заразившимся.

По последним данным, в России выявлено 114 431 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Еще 37 человек скончались от коронавируса в Москве

— Собянин надеется, что Москва избежит пика заболеваемости COVID-19