Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

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Подземные толчки магнитудой 4,0 произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на глубине 100 км утром 2 мая в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр располагался в 122 км от села Мильково Мильковского района.

Как уточнили в МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края не ощутили действия подземных толчков.

В конце апреля сейсмологи также фиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в Тихом океане вблизи полуострова Камчатка.

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