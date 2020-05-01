Названы самые COVID-инфицированные города Подмосковья

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Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области назвал города, в которых зарегистрировано больше всего случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19.

Так, на первом месте остается Одинцовский район, где больными числятся 764 человека.

Следом с 709 подтвержденными случаями коронавирусной инфекции идут Люберцы.

Кроме того, высокое число COVID-инфицированных граждан установлено в Красногорске, Подольске и Балашихе с 610, 555 и 498 пациентами, получившими положительный тест на коронавирус.

В Подмосковье в общей сложности зарегистрировано, по новым данным, 12 507 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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