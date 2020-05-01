В РПЦ назвали причину демонтажа мозаики с Путиным в храме Минобороны

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Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, что мозаику с изображением главы государства Владимира Путина демонтировали, опираясь на мнение самого президента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам настоятеля, решение было связано со словами Путина о преждевременности его изображения в храме.

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин рассказал, что панно демонтировали, но сохранили. Возможно, оно будет находиться в музее в качестве исторического артефакта.

Калинин также подтвердил информацию о том, что на месте мозаики будет изображен крестный ход с иконой Корсунской Богоматери, который состоялся в дни присоединения Крыма к России.

Ранее в СМИ появилась информация, что на стенах храма Минобороны в Кубинке создается мозаика с портретом Путина. В РПЦ объяснили, что традицией храма является изображение на его стенах исторических личностей.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину рассказали о мозаике с его изображением.

«Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — отреагировал глава государства.

После этого стало известно, что мозаику демонтировали.

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