В РПЦ назвали причину демонтажа мозаики с Путиным в храме Минобороны
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, что мозаику с изображением главы государства Владимира Путина демонтировали, опираясь на мнение самого президента. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам настоятеля, решение было связано со словами Путина о преждевременности его изображения в храме.
Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин рассказал, что панно демонтировали, но сохранили. Возможно, оно будет находиться в музее в качестве исторического артефакта.
Калинин также подтвердил информацию о том, что на месте мозаики будет изображен крестный ход с иконой Корсунской Богоматери, который состоялся в дни присоединения Крыма к России.
Ранее в СМИ появилась информация, что на стенах храма Минобороны в Кубинке создается мозаика с портретом Путина. В РПЦ объяснили, что традицией храма является изображение на его стенах исторических личностей.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину рассказали о мозаике с его изображением.
«Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — отреагировал глава государства.
После этого стало известно, что мозаику демонтировали.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ъ» узнал о демонтаже мозаики с Путиным в храме Минобороны
— Путин считает, что еще рано оценивать его заслуги мозаикой в храме Минобороны