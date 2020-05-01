Число жертв COVID-19 в мире превысило 233 тысячи человек

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Число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 233 398, за сутки погибли 5 727 человек. Об этом свидетельствуют данные Университет Джонса Хопкинса.

Согласно статистике университета, по состоянию на утро пятницы, 1 мая, в мире 3 257 660 человек заразились COVID-19. Вылечились 1 014 916 пациентов.

Наибольшее количество зараженных в США — 1 069 826 человек. В стране от инфекции скончались 63 006 человек, полностью вылечились — 153 947.

На втором месте оказалась Испания, с 213 435 зараженными на 24 543 погибших. Вылечились 112 050 человек.

Далее следуют Италия (205 463 зараженных, 27 967 погибших, 75 945 выздоровевших), Великобритания (172 481 зараженный, 26 842 погибших, 859 выздоровевших) и Франция (167 299 зараженных, 24 410 погибших, 50 380 выздоровевших).

Коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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